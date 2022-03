L’impact environnemental de l’eau en bouteille est "jusqu’à 3 500 fois supérieur à celui de l’eau du robinet". Un constat alarmant qui vient d’une étude lancée il y a un an par des chercheurs de l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale qui se sont intéressés à la question. L’eau en bouteille aurait également un impact 1 400 fois plus élevé sur les écosystèmes.

Et si les gourdes deviennent de plus en plus populaires, l’eau en bouteille continue d’être vendue en grande quantité dans les supermarchés et dans les restaurants et snacks du pays. En 2017, 1 502 millions de litres d’eau en bouteille ont été consommés ! Même si cette tendance a légèrement fléchi par la suite, suite à la sensibilisation du public à la pollution induite par les contenants en plastique.

En Belgique, en 2019, Sarah Ehrlich, Anglaise installée à Bruxelles, a voulu agir à ce propos. En dénonçant le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l’eau du robinet gratuite dans l’HoReCa belge. Comme en France ou en Angleterre. À l’époque, elle lance une page Facebook pour recenser les lieux où l’on peut demander de l’eau du robinet. "Je ne veux pas seulement l’option de l’eau plate ou gazeuse. Je veux de l’eau plate, gazeuse ou du robinet", nous expliquait-elle alors. Une petite armée de volontaires se lève rapidement autour d’elle pour convaincre les restaurateurs et professionnels du secteur.

Aujourd’hui, "Belgian Free Tap Water", le compte Facebook devenu aussi une appli, compte 870 restaurants et cafés en Belgique. Chaînes, petits ou grands établissements : chaque lieu est affiché sur une carte interactive issue de Google Maps.

(...)