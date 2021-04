Décidément, la météo nous joue des tours ces dernières semaines. Entre l’épisode de froid intense observé mi-février et les premières chaleurs qu’on a connues quelques jours plus tard, on connaît désormais le phénomène inverse. Alors que le printemps a, officiellement du moins, fait son retour depuis plus de deux semaines, c’est bien de la neige qui recouvrait le sol au matin de ce mardi 6 avril. Exceptionnel ? Non. Même après un épisode estival il y a seulement quelques jours ? C’est étonnant, mais c’est déjà arrivé en Belgique. Décryptage avec Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.