Flash, une entreprise de mobilité basée à Berlin, lance aujourd'hui la première phase de ses projets à Bruxelles avec les trottinettes électriques noires labellisées "This is not a scooter" ("Ceci n’est pas un scooter").

Ainsi, elles seront disponibles à proximité des arrêts de transport en commun en guise d’alternative propre à la voiture, et de solution de transport pour le dernier kilomètre.

En effet, dès aujourd’hui, les navetteurs qui arrivent à la gare de Bruxelles-Midi pourront poursuivre leur trajet grâce à des trottinettes électriques noires décorées par la phrase "This is not a scooter" / "Ceci n’est pas un scooter" proposées par Flash. "Ceci n’est pas une dédicace à René Magritte" , il s'agit de la première phase de déploiement de Flash à Bruxelles. Pour cela, la société entend principalement proposer une solution de mobilité, en complémentarité avec la STIB et la SNCB. Les trottinettes électriques constituent une alternative sûre, pratique, abordable et confortable aux voitures peu efficaces. Flash se coordonne avec la ville de Bruxelles, ainsi qu’à d’autres villes européennes, afin de promouvoir activement ce changement de mentalité au niveau de la mobilité, et ce, en vue d’un avenir plus vert et plus écologique.

Les trottinettes électriques Flash débarquent à Bruxelles. © DR





Des solutions pour le premier et le dernier kilomètre

Flash est une entreprise européenne de micro-mobilité, dont le siège est à Berlin. La société est maintenant prête à déployer ses premières solutions en matière de mobilité, au terme du plus important financement européen de Série A dans les technologies, pour un montant de quelque 55 millions d’euros. Tim Rucquoi-Berger, le cofondateur de Flash et Bruxellois, nous explique : "Le réseau de transport public européen est l'un des meilleurs au monde. Toutefois, il peut souvent sembler fragmenté. Par définition, le métro ne peut pas s'arrêter devant la porte de chaque citoyen. Dès lors, les trottinettes de Flash peuvent contribuer à résoudre ce problème en s’intégrant aux offres des transports en commun, et devenir ainsi une solution efficace et abordable pour le dernier kilomètre. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur le déploiement de trottinettes autour des arrêts de transports en commun et des gares lors de la première phase de notre lancement, afin d'offrir un moyen de transport efficace pour parcourir le dernier kilomètre. Nous collaborons avec Bruxelles en vue de garantir une évolution responsable des opérations, des rues ordonnées, et, au final, la sécurité des utilisateurs des trottinettes et celle des citoyens".

Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité, accueille chaleureusement Flash : "Je crois aux solutions de micro-mobilité partagée à Bruxelles. Notre ville a été construite en tant que ville destinée à accueillir des voitures grâce à l’aménagement de grandes infrastructures routières et de parkings. La ville du futur doit être conçue à taille humaine, pour les citoyens. La voiture individuelle sera remplacée par des solutions de mobilité partagée. Les trottinettes électriques permettent de parcourir les premiers et les derniers kilomètre, ou d’effectuer des trajets non planifiés".



Une solution adaptée à Bruxelles

Flash met au point ses propres trottinettes, adaptées aux spécificités bruxelloises, et envisage même de les proposer très prochainement à Bruxelles. La gestion de l'alimentation, la topographie, les caractéristiques du terrain, les conditions météorologiques et l'intégration aux transports publics et privés sont autant d’éléments qui ont été pris en compte en vue de garantir la meilleure expérience possible à l’attention des consommateurs.

L’objectif de Flash est de satisfaire autant que possible les besoins en termes de mobilité. Les trottinettes électriques ne constituent que le début d'une gamme complète d'options de micro-mobilité de la nouvelle génération sur lesquelles la société est actuellement en train de travailler.





Pour télécharger l'application, il faut se rendre sur les deux liens suivants:

Apple store: https://itunes.apple.com/be/app/nas-01-this-is-not-a-scooter/id1446543957?mt=8

Play store: https://play.google.com/store/apps/developer?id=LMTS+Germany