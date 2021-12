Nous venons de quitter plusieurs jours très frais, qui nous ont offert de beaux paysages givrés sur une bonne partie du pays. Mais depuis ce jeudi, la Belgique est passée sous de nouveau courants, beaucoup plus doux. La première chose que cela veut dire, ce que nous ne verrons pas de neige à Noël. “Disons que le scénario est catastrophique pour les hivernophiles, rigole Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Les modèles vont tous dans le même sens, avec un réveillon assez doux et un peu plus de fraîcheur pour le jour de Noël. Je rappelle que pour avoir un Noël blanc officiel, il faut au moins un centimètre de neige quelque part en Belgique le 25 décembre à 8h. Cela ne sera pas le cas, mais il est possible qu’on voit quelques flocons en cours de journée dans le nord de la Campine, car on annonce de la neige aux Pays-Bas ce week-end.”

La magie de Noël ne sera donc pas complète, et les derniers jours de l’année seront placés sous le signe de la douceur. “Pour les derniers jours de l’année, on a des prévisions extrêmement douces. On parle de 12,13 voire 14 degrés autour du Nouvel an. Le record de chaleur pour le 31 décembre à Uccle est de 13,8 degrés, c’était en 2017. On sera dans cette fourchette-là, normalement. Pour la suite, on va rester dans un conflit d’air polaire et d’air océanique. L’Europe est vraiment coupée en deux, et la Belgique est la frontière entre les deux donc il peut y avoir des changements très rapides dans un sens comme dans l’autre. Cela va continuer en janvier, donc on pourra encore avoir quelques jours de froid comme on vient d’en avoir. L’hiver ne fait que commencer !”

Et si cette douceur ne plaît pas à tout le monde, elle devrait tout de même faire plaisir à nos… portefeuilles. Vu l’explosion des prix de l’énergie ces derniers mois, toute baisse est bonne à prendre. Et qui dit douceur dit baisse de la demande vu que nous chauffons mois. Cela veut donc dire qu’on peut s’attendre à une légère baisse des prix dans les jours ou semaines à venir. Mais n’attendez pas un retour à la situation du premier trimestre 2020…