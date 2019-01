Cette fois, ça y est, la neige est là ! Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, elle n'a épargné aucun endroit du pays, pas même la côte belge.

Bonne nouvelle pour certains, mauvaise pour d'autres : la neige devrait tenir, surtout sur la partie est.

Et dans les prochains jours?

Dans la nuit de mardi à mercredi, la zone de neige concernera encore le sud du sillon Sambre et Meuse avant de lentement nous quitter dans la nuit par l'Allemagne. Quelques averses hivernales seront possibles à la Côte. Plus tard, une nouvelle zone de précipitations influencera l'extrême ouest du pays ainsi que les régions proches de la France, où l'on attend de nouvelles faibles chutes de neige. Minima de ­-7 degrés en Hautes-Fagnes à 0 degré au littoral.

Mercredi, quelques précipitations hivernales ou faibles chutes de neige sont encore attendues en matinée sur l'extrême ouest et le long de la frontière franco­-belge. En cours de journée, le temps deviendra sec partout mais restera très nuageux. Les maxima oscilleront entre -­3 degrés en Hautes-Fagnes et 1 ou 2 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Jeudi, le ciel sera couvert avec le risque d'une faible averse hivernale dans l'ouest. Ailleurs, les éclaircies seront plus larges et le temps sec. Maxima entre ­-3 et +4 degrés sous un vent faible à modéré de secteur nord.