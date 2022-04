Après un week-end hivernal, le mercure va remonter, mais le soleil va jouer à cache-cache.

La neige est donc de retour en Belgique, ce vendredi, et ce n’est pas un poisson d’avril. " Les modèles reçus mercredi soir laissaient présager des records en matière de froid et de quantité de neige, même sur le centre du pays, mais la situation devrait être plus calme que prévu, indiquait ce jeudi Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

"Nous sommes face à un phénomène d’occlusion, quand un front froid vient rejoindre un front chaud. Cela donne un temps instable et il est difficile de prévoir si de la neige va tomber, et surtout où. On peut très bien avoir un beau manteau blanc à un endroit, et rien du tout quelques kilomètres plus loin. Et comme il va faire froid mais avec des températures légèrement positives sur les plaines, cela se joue à un degré parfois ", expose-t-il.