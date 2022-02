Un peu de neige fondante sera également possible, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera en revanche plus sec le long de la frontière française. Le thermomètre oscillera entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés ailleurs.

Le vent sera modéré à assez fort sur l'ensemble du territoire à l'exception de la côte où il sera assez fort à fort de sud-ouest avant de virer au nord-ouest. Le temps se fera plus calme et sec durant la nuit, avec un ciel peu nuageux. Des nuages bas ou de brouillard givrant pourront toutefois se former par endroit. Quelques plaques de glace ou de givre sont également possible localement. Il gèlera un peu partout dans le pays avec des minimas compris entre -1 et -5 degrés. Le vent sera faible de secteur sud ou sans direction précise.

Le temps devrait rester sec pour la journée de samedi. La journée sera ensoleillée avec des températures situées entre 3 et 9 degrés.