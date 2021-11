Depuis quelques jours, il fait de plus en plus frais en Belgique. On est évidemment loin d’un froid polaire, mais l’hiver approche et cela se ressent. Une tendance qui va se poursuivre dans les prochains jours, et surtout en fin de semaine prochaine. “Nous sommes partis sur une situation anticyclonique, avec une bonne semaine de temps stable et sec devant nous, affirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On va aussi avoir droit à des nuits de plus en plus fraîches, avec de gelées en Ardenne, mais aussi sur le centre du pays.”