Après une matinée froide, les nuages envahiront le ciel vendredi après-midi, accompagnés d'une zone de pluie qui abordera le pays par l'ouest.

Quelques flocons tomberont encore sur les hauts plateaux de l'est, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 7 degrés sur le nord est. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud. Il se renforcera l'après-midi avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h à l'intérieur des terres et 65 km/h au littoral. La nuit prochaine, la pluie balayera le territoire d'ouest en est. Le temps deviendra ensuite plus sec sous des minima qui varieront entre 0 et 6 degrés de l'Ardenne au littoral.

Samedi, il fera plus doux mais pluvieux. Le thermomètre affichera de 7 à 12 degrés, sous un vent qui continuera de souffler fort. Les rafales pourront atteindre 80km/h à l'intérieur du territoire et 95 km/h à la Côte.

Le risque de pluie se maintiendra dimanche et en début de semaine prochaine. Les températures oscilleront autour de 9 degrés.