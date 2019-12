Mardi matin, le temps sera calme et assez froid, avec un soleil progressivement voilé par des bancs de nuages élevés, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages s'épaissiront ensuite l'après-midi à partir de l'ouest. Les premières pluies s'abattront sur le littoral en soirée. Les températures seront comprises entre 1 et 7 degrés, sous un vent orienté au sud. Il se renforcera pour devenir assez fort le soir avec des pointes de 60 km/h. Les rafales atteindront les 70 km/h à la Côte. Un manteau de pluie s'étendra sur la Belgique d'ouest en est dans la nuit de mardi à mercredi. En Ardenne, les gouttes se transformeront en flocons de neige. Il fera entre 0 et 6 degrés et le vent restera fort, avec des pointes de 70 km/h, voire 80 km/h au littoral.

La pluie traînera ses gouttes mercredi durant une grande partie de la journée sur l'est du pays. Dans l'Ardenne, la neige deviendra pluie l'après-midi et les nuages bas réduiront la visibilité sur les hauts plateaux. L'ouest et le centre profiteront d'un temps plus sec avec des éclaircies mais quelques averses tomberont encore par endroits. Le thermomètre affichera 2 à 8 degrés.

Une petite accalmie permettra de souffler jeudi matin mais elle ne sera que de courte durée. De nouvelles pluies reviendront à partir du littoral en cours d'après-midi.