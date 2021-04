Sur le terrain, les réalités vont être bien différentes si l’ouverture des terrasses est confirmée pour le 8 mai. Il y a ceux qui en ont une, d’autres qui n’en ont pas. D’autres encore qui n’ont pas assez de tables pour être rentables. Et puis il y a ceux qui ont de la place, mais qui ont déjà décidé d’attendre l’ouverture complète des restaurants pour ouvrir leurs portes.

Patron du restaurant Le D’Arville, situé à Wierde dans la province de Namur, Olivier fait partie de ceux-là. "Notre terrasse est grande, mais elle n’est pas couverte ni chauffée. Et pour un restaurant gastronomique, c’est très difficile de se projeter. Ce week-end, par exemple, il faisait trop froid pour manger dehors. Je me suis renseigné pour louer un chapiteau, mais pour avoir quelque chose de beau et classe, il faut compter une location de 8 000 euros…"

(...)