Le rôle et le travail des biostatisticiens ont été comme jamais auparavant mis en lumière ce lundi lors de la conférence de presse de De Croo, avec les présentations des modèles à long terme sur lesquels le Comité de concertation se basera pour un éventuel assouplissement. On l’a compris, notre quotidien dans les prochains mois va (en partie) reposer sur ces modèles mathématiques. Le biostatisticien Niel Hens et le professeur Nicolas Franco, chercheur en mathématiques à l'UNamur, ont en effet présenté différents scénarios en fonction de la contagiosité des variants.

Mais tout d’abord, c’est quoi un biostatisticien et comment travaille-t-il durant cette épidémie ?