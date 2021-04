Il ne s'agit toutefois pas d'un assoupissement XXL, puisque la bulle de 1 va devenir bulle de... 2. Entendez par là qu'il sera désormais possible de recevoir, dans votre foyer, deux personnes de la même famille (mais qui ne résident pas sous votre toit, et ne font donc pas partie de votre ménage), sans masque ni distanciation sociale. Ce qui devrait déjà permettre de ne plus avoir à choisir, par exemple, entre son père ou sa mère.





Précision : on parle bien ici de la bulle "intérieure" : en extérieur, vous pourrez voir 10 personnes en journée.

Selon nos infos, la bulle de 1 s'apprête bien à exploser officiellement. Le Codeco vient de l'acter, prenant sans doute conscience du fait que cette mesure, particulièrement stricte et en place depuis la fin 2020, n'était plus suffisament suivie.