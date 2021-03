Ils sont partis comme des petits pains ce week-end en Allemagne où les supermarchés de la chaîne Aldi ont mis en vente les premiers tests antigéniques contre le coronavirus vendus dans le commerce. Les stocks se sont d’ailleurs épuisés en quelques heures. Et en Belgique, ces tests rapides et auto-dépistages devraient être largement diffusés afin de permettre davantage d’activités intérieures à partir du mois de mai. C’est en tout cas ce qui a été annoncé vendredi lors du dernier comité de concertation

Pour rappel, ces tests détectent les antigènes du virus (les protéines spécifiques) en quinze à trente minutes et s’avèrent être une alternative très intéressante pour rouvrir toute une série de secteurs à l’arrêt, comme l’horeca ou la culture. En donnant une réponse rapide aux personnes infectées, ces derniers pourraient alors éviter un foyer épidémique de se déclencher dans un lieu fortement fréquenté, comme une salle de concert, un bar ou un restaurant. Ces auto-tests rapides sont un moyen de sortir de la crise et de relancer certaines activités. Ils sont d’ailleurs déjà lancés en Autriche (où 1 personne sur 3 en fait usage chaque semaine), mais sont aussi largement déployés en Allemagne, au Danemark ou encore en Grande-Bretagne. Depuis l’annonce de cette nouvelle vendredi lors du comité de concertation, les critiques fusent chez certains observateurs, prétextant qu'on pourrait les utiliser beaucoup plus tôt que le mois de mai et ainsi relancer davantage de secteurs.

Une évolution législative nécessaire