Des postes d’aides-soignants, de chauffeurs, de maçons, de serveurs, de vendeurs sont disponibles partout en Belgique mais ne trouvent pas preneurs. Dans cette optique, le Forem a établi la nouvelle liste des fonctions critiques et métiers en pénurie pour la Wallonie. Chaque année, l'office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi analyse en profondeur le marché de l’emploi en Wallonie afin d’avoir une vue précise de ses enjeux et besoins. Et cette année, ce sont 52 fonctions critiques, pour lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement, et 89 métiers en pénurie de main-d’œuvre, caractérisés par un manque de candidats.

141 métiers figurent donc dans la nouvelle liste, soit 15 de plus par rapport à celle établie en 2021. Une quinzaine de fonctions identifiées comme critiques l’année passée ont quitté la liste (inspecteur de police, assistant commercial, conseiller en prévention, …), tandis que 31 métiers y font leur apparition (analyste de crédit, moniteur d’auto-école, nettoyeur industriel, …). Concrètement, près d’un tiers de ces 31 nouveaux métiers appartiennent au secteur de l’Horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire, on peut citer le métier de commis de cuisine, réceptionniste hôtelier ou encore serveur de bar-brasserie. “C’est assez logique étant donné que