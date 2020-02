Tout au plus risqueraient-elles de renforcer les extrêmes. De droite comme de gauche.

Depuis la démission surprise de Koen Geens, vendredi soir, tous les spécialistes du monde politique s’accordent à dire que les négociations sont encore un peu plus dans l’impasse. À moins que le CD&V ne décide enfin de lâcher la N-VA ou que le PS accepte de s’associer aux nationalistes flamands - ce qu’aucun des deux partis ne semble décidé à faire -, l’ombre de nouvelles élections plane de plus en plus sur notre pays.

Mais au regard des derniers sondages réalisés auprès des électeurs, un retour aux urnes ne changerait finalement rien. Si ce n’est qu’il plomberait les finances de l’État et renforcerait les extrêmes, de gauche comme de droite.

(...)