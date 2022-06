Si vous voulez un ami en politique, offrez-vous un chien." Cette formule, souvent attribuée à l’ancien président des États-Unis Harry Truman, correspond bien à la morosité qui gagne une partie de la classe politique belge actuelle.

Avec d’un côté l’impression de mouliner dans le vide et la pression du quotidien, de l’autre les coups bas venant de la même formation ou les critiques omniprésentes, nombreux sont celles et ceux qui finissent par baisser les bras, à l’image de Valerie Van Peel, vice-présidente de la N-VA et députée fédérale qui, face à l’impossibilité de gagner son combat pour les victimes de l’amiante, a annoncé ce week-end qu’elle quittait la politique en 2024.

(...)