Selon le substitut du procureur du Roi, Gérard Mangon, les délits de fuite sont aussi en augmentation. Gérard Mangon rappelle toutefois qu’il vaut, bien évidemment, mieux ne pas agir de la sorte.

"Ceux qui sont conscients des risques encourus lorsque l’on commet une infraction préfèrent prendre la fuite plutôt que de rester pour procéder aux constatations. Ils tentent le coup d’échapper à une condamnation plus sévère qu’avant mais c’est ridicule car le délit de fuite est une infraction supplémentaire."

Et de poursuivre : "Je me souviens qu’un jeune automobiliste avait expliqué avoir pris la fuite car il était en licence et qu’il ne pouvait pas rouler le samedi. On aurait très bien pu lui demander de revenir avec son permis quand il l’avait passé, par exemple. S’il prend la fuite, il doit aussi comparaître pour délit de fuite."