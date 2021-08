L’offre grandissante de logements atypiques tient à la multiplication des réaffectations et à la nouvelle mode de l’habitat léger.

Ils ne sont pas légion, les logements insolites, dans les portefeuilles des agents immobiliers. Mais leur nombre va aller croissant, transporté par deux grandes tendances : d’une part, le phénomène de réaffectation ou de reconversion, qui voit des bureaux, ateliers, écoles, gares, églises, châteaux d’eau… réaménagés en habitations, d’autre part, la mode des habitats légers ou modulaires, qu’ils se déclinent en yourte, en tiny house, en roulotte…

Tourisme autrementconvient Denis Latour, fondateur et administrateur délégué du réseau d’agences Latour&Petit, qui évoque une typologie très différente qu’on se situe en ville, avec des endroits compartimentés de manière très confortable (lofts, reconversions…), ou à la campagne, avec des concepts de logements à caractère écologique, respectueux de l’environnement. Le décret encadrant et reconnaissant juridiquement ce type d’habitat en Région wallonne date de 2019, mais il a fallu attendre 2020, et surtout 2021, pour voir les premiers habitats légers officiellement reconnus par une commune.