On trouve parmi les prochaines cohortes qui devront se faire vacciner des personnes en situation d’hésitation vaccinale ou de refus pur et simple.

La DH a lancé un appel à témoignages pour sonder les motivations de ces personnes. Parmi les témoignages recueillis, on retrouve des propos parfois confus ou contradictoires, mais qui peuvent éclairer sur un certain manque d’information précise de la population. "J’ai 31 ans et je dois me faire vacciner car j’ai encore envie de voyager… Je n’en ai absolument pas envie et je trouve cette obligation de vaccination (sic) pour voyager scandaleuse et à vomir mais je n’ai pas le choix si je veux pouvoir encore monter dans un avion", souligne Alex, qui réside en Brabant wallon. La green card européenne en préparation ne prévoit pourtant pas d’obligation d’être vacciné pour voyager mais devrait bien inclure la possibilité de fournir un test PCR négatif.

Alessandro l’a bien compris… et se base au contraire sur cet argument pour refuser le vaccin. "Je veux faire l’impasse sur la vaccination. Je ne suis pas un mouton voulant me faire vacciner uniquement pour partir en vacances. Les tests PCR suffisent aussi pour cela", écrit-il.