Le président de la N-VA était invité sur le plateau de l'émission Terzake sur la VRT ce lundi soir.

Il est revenu sur l'échec des négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral. Selon le chef de file des nationalistes flamands, il y avait une entente entre la N-VA et le PS selon laquelle la Belgique était devenue "ingérable" et qu'une "transformation fondamentale" était nécessaire, mais au lieu de s'attaquer aux problèmes, le président du PS, Paul Magnette "a tourné le dos".

Bart De Wever a précisé: "Je ne prépare pas de nouvelles élections. Je vois la réalité telle qu’elle est. Ce pays a besoin d’une transformation fondamentale et cela nécessite les forces politiques les plus importantes en Flandre et en Wallonie. Nous étions sur le point de nous l’avouer mutuellement, mais au lieu de s’attaquer aux problèmes, le PS a tourné le dos".

Selon le président de la N-VA, qui évoque les rencontres avec l'ancien formateur Koen Geens et qui assure que les trois parties s'étaient entendues sur le fait que le pays était devenu, des textes concrets et un tableau budgétaire étaient sur la table.