Si la N-VA a toujours prôné une indépendance de la Flandre vis à vis de la Belgique, son président Bart De Wever est allé plus loin ce mardi. Invité de l'émission Trends Talk sur Kanaal Z, le nationaliste flamand a plaidé pour une réunification de la Flandre et des Pays-Bas.

"En 1993, j'étais déjà co-organisateur d'une conférence étudiante du Grand Pays-Bas. Je n'ai jamais abandonné ce rêve : que tous les néerlandophones vivraient un jour à nouveau ensemble", a-t-il déclaré, et d'avancer des arguments économiques pour justifier l'idée.

"Ils seraient l'une des économies les plus fortes du monde. Les ports d'Anvers et de Rotterdam pourraient fusionner pour devenir la porte d'entrée de l'économie de l'Europe du Nord-Ouest. Cela ressemble à une histoire fantastique. Bien sûr, de l'eau devra traverser le Rhin et l'Escaut et les gens ne sont pas encore mentalement mûrs pour cela", concède-t-il tout de même.

La Flandre et les Pays-Bas formaient autrefois une unité, mais la chute d'Anvers lors de la guerre de Quatre-vingts Ans en 1585 ans y a mis un terme. De Wever souhaite un retour en arrière : "C'est un point de vue personnel que j'ai depuis longtemps".

Si l'idée semble impensable, le bourgmestre d'Anvers ne désespère pas : "Le fédéralisme était impensable en Belgique dans les années 60, c'était la réalité dans les années 70. Le confédéralisme est difficile à imaginer en Wallonie aujourd'hui, je pense que ce sera la réalité de demain. Si je pouvais mourir en tant que Néerlandais du Sud, je mourrais plus heureux qu'en tant que Belge", a-t-il souhaité.