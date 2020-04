Même si les Liégeois, fêtards dans l'âme, aiment faire la grasse matinée le samedi, la place Saint-Lambert, cœur battant de Liège avec ses nombreux magasins et sa gare des bus, devrait tout de même être animée. D'autant que le temps est radieux. Mais voilà, les fêtes, c'est fini et le shopping aussi, en ce second week-end de confinement. Sur l'esplanade qui surplombe la place, pas de skaters, pas de groupes de jeunes assis sur les murets, comme on a l'habitude d'en voir. Les promenades sportives et récréatives restent autorisées. Aussi croise-t-on à peine quelques joggeurs ou des familles qui profitent du généreux soleil qui illumine la ville ce samedi pour se dégourdir les jambes et s'aérer la tête. Les Liégeois, dont le caractère frondeur et réfractaire à l'autorité n'est plus à démontrer, semblent très largement respecter les mesures de confinement. Il y a pourtant plusieurs dizaines de personnes dans les abribus de la place Saint-Lambert, principalement des seniors avec des caddies de courses ; des plus jeunes également, dont on se demande où ils vont. (...)