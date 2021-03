L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les dernières averses quitteront l'est du pays en fin de journée. Temps assez venteux et très frais avec des maxima de 5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest. Il diminuera d'intensité en fin de journée. Des rafales de 50 à 60 km/ h pourront se produire par endroits, surtout sous les averses. Samedi soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Les minima varieront entre 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent redeviendra généralement modéré de sud- ouest.