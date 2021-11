La présidente du groupe d’experts qui conseillent le gouvernement (le GEMS) regrette particulièrement l’abandon de certaines mesures simples mais pourtant essentielles il y a de ça quelques semaines. Alors que le GEMS préconisait le contraire et avait prévenu les autorités du danger de la situation.



Les annonces de ce mercredi ne sont-elles pas une version légère des mesures conseillées par le GEMS ?



“Déjà, je crois qu’il n’est jamais facile de trouver un bon équilibre acceptable pour la majorité de la société. Mais d’un autre côté, nous craignons la situation actuelle, elle est très stressante et nous avons attendu longtemps avant de prendre ses mesures ou reprendre certaines mesures que nous avions abandonnées trop tôt. Maintenant, il va falloir voir quel effet cela aura dans la réalité mais c’est très important que tout le monde fasse de son mieux et ne prenne pas toutes les mesures à la légère. On espère que ce qui a été décidé sera suffisant car personne ne veut revivre un lockdown mais la situation dans nos hôpitaux est très précaire et urgente, il faut suivre tout cela de très près. Il est primordial d'implémenter à nouveau le masque dans tous les segments de la société”.

(...)