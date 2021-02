Isabelle Lemaire, journaliste à La Libre Belgique, nous a quittés, à 47 ans, emportée par un cancer foudroyant. Notre consoeur a affronté l’épreuve avec la force qui la caractérisait, tirée de son caractère trempé qui a fait d’elle une journaliste remarquable nominée, notamment, à plusieurs reprises, pour le prix Belfius.

Active pour les pages de pixels et de papier de La Libre Belgique, c'est en 2009, à travers la Gazette de Liège, dans les pages régionales de La Libre, qu'elle commence à s'exprimer au sein du groupe IPM (La Libre, La DH, Paris Match Belgique). En 2015, elle rejoindra le servie Economie où elle se distingua, notamment, sur le suivi de dossiers au long cours. Elle était une journaliste pointue, active sur les aspects sociaux, sociétaux et économiques. Vous avez pu, à plus d'une reprise, lire ses contenus pointilleux sur La DH également, qu'elle contribuait à alimenter bien volontiers dès qu'un conflit social majeur était en cours dans notre pays.

Repose en paix, Isabelle.