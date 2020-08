Selon nos confrères de HLN et la VRT, André Desenfants, le plus haut responsable de la police aéroportuaire de notre pays, n°2 de la police fédérale, se retire temporairement de ses fonctions, après l'éclatement du scandale d'une potentielle bavure policière commise par la police fédérale à l'aéroport de Charleroi en 2018. Il s'agit, pour rappel, d'une arrestation très musclée, et de comportements potentiellement délictueux tenus de la part des policiers et des médecins dans la cellule où était détenu l'individu interpellé, décédé le lendemain de la nuit de sa mise en cellule.

André Desenfants, également le numéro 2 de la police fédérale, dit n'avoir jamais eu connaissance des images auparavant et estime qu'il aurait dû être informé. C'est pour cette raison, qu'il a décidé de faire un pas de côté, le temps que l'enquête se poursuive.

Le numéro 2 de la police fédérale a pris ses fonctions à la fin 2017, quelques semaines avant le décès de Jozef Chovanec, le passager décédé. Il chapeaute notamment la police aéronautique dont l'intervention est mise en cause dans cette affaire.

La diffusion des images de cette intervention pose de nombreuses questions et a suscité un concert d'indignations. Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, s'est dit choqué. Il a demandé à l'Inspection générale de la police d'ouvrir une enquête disciplinaire.