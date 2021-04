M. Erdman est né le 13 août 1933 à Anvers. Il a étudié les sciences politiques et diplomatiques à l'ULB, avant d'obtenir un doctorat en droit et d'entamer en 1961 une carrière d'avocat.

Il a notamment défendu en 2007 le prince Laurent lors du procès dit de "fraude à la marine".

M. Erdman a siégé durant douze ans comme sénateur et quatre ans comme député. Il a présidé le SP - devenu sp.a et tout récemment Vooruit - de 1998 à 1999.

"Il est une icône politique dans la lutte pour une société solidaire, juste et libre. Fred Erdman était à l'initiative de 47 lois, y compris la loi sur l'euthanasie, la législation antiraciste renforcée, la loi sur le divorce plus souple et la réforme de la justice", a souligné Vooruit dans un communiqué.

Bien après sa carrière politique, l'ancien dirigeant est resté activement impliqué dans le mouvement socialiste.

"Nous nous souviendrons toujours de lui comme d'un homme aimable et progressiste avec un grand coeur pour les gens et la société. Nous perdons un socialiste passionné, mais pour nous, il vivra toujours", a souligné" l'actuel président du parti, Conner Rousseau.