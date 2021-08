Il a accordé tout son soutien aux équipes en place pour la poursuite des activités et projets du circuit, peut-on lire dans un communiqué de presse. Le CA a réitéré ses plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux proches de Nathalie Maillet, CEO, et d'Ann-Lawrence Durviaux, avocate namuroise et professeur à l'université de Liège, décédées dimanche.

Melchior Wathelet, président du CA, a indiqué que l'équipe de direction actuellement en place allait assurer le travail opérationnel et quotidien dans la continuité de ce qu'avaient fait Nathalie Maillet et son équipe depuis 5 ans. Élisabeth Guillaume, la directrice technique du circuit, et Bertrand Vande Craen, le directeur financier, soutenus par le CA, assureront ainsi le travail opérationnel et la gestion quotidienne. Séverine Cirlande restera en charge de la communication.

Ce duo de direction ad intérim poursuivra ses activités jusqu'à la fin de la procédure qui visera à désigner une nouvelle direction.

Une cérémonie d'hommage à Nathalie Maillet devrait être organisée dans la région avant le rapatriement de la dépouille vers la France, d'où était originaire la quinquagénaire. Les modalités d'organisation de cet hommage ne sont pas encore connues.

Plusieurs facultés de l'ULiège rendent hommage à Ann Lawrence Durviaux

L'université de Liège (ULiège) et plusieurs cercles étudiants ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à Ann Lawrence Durviaux, dont le corps a été retrouvé dimanche matin à Gouvy, en province de Luxembourg. L'avocate namuroise a été tuée par Franz Dubois, le mari de Nathalie Maillet, directrice du circuit Spa-Francorchamps et elle-même victime.

Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés pour Ann Lawrence Durviaux, avocate au barreau de Namur, présidente du département de Science politique de l'ULiège, vice-Doyenne de la faculté de Droit et première femme candidate au poste de rectrice de l'université de Liège.

Notamment sur la page Facebook de l'ULiège. "La Professeure Durviaux était une juriste de talent, chercheuse réputée et enseignante appréciée qui s'est largement impliquée dans la vie de l'Université."

Le Cercle des Étudiants de Science Politique et d'Administration Publique de l'université de Liège, où elle enseignait le droit administratif et droit constitutionnel, a également réagi sur le même réseau social. "Incontestablement, la professeure Durviaux était une enseignante brillante et passionnée. Profondément humaine. Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux circonstances de ce drame. Nous sommes tristes. Nous sommes indignés. La professeure Durviaux laisse derrière elle un vide immense au sein de l'Université de Liège. Nous ne pourrons jamais assez la remercier pour tout ce qu'elle a pu transmettre et apporter aux étudiants qui ont eu la chance de croiser sa route et à l'Université de Liège."

Un autre cercle de l'université, celui des étudiants en droit, faculté dans laquelle la professeure donnait des cours de droit économique et en marchés publics, s'est aussi exprimé. "La professeure Durviaux était une enseignante fort appréciée, brillante et passionnée. Elle laissera sans nul doute un souvenir inoubliable à l'Université de Liège," peut-on lire sur la page Facebook du Cercle des Étudiants en Droit.

Le porte-parole de l'ULiège indique qu'un livre de condoléances a été ouvert au sein de la faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie.

Dans la nuit du 14 au 15 août, trois corps ont été découverts dans une habitation de Gouvy. Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Spa-Francorchamps et son amie Ann Lawrence Durviaux ont été tuées avec une arme à feu. Les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait d'un double meurtre perpétré par le mari de la directrice, Franz Dubois. Ce dernier a prévenu les services de police avant de se suicider.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.