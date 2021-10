On apprenait, vendredi, le décès du Dr Frédéric Bonbled, l'un des meilleurs médecins légistes du pays, et tous ceux qui ont rencontré cet homme extraordinaire et appréciaient, au-delà de ses compétences exceptionnelles, son humanité, sa gentillesse, son calme, sa pondération, sont sous le choc de la triste nouvelle.

Dans les années 1990, Frédéric Bonbled avait repris le flambeau de la médecine légale à Bruxelles, après la disparition du Dr Claudine Lambert.

En devenant le médecin légiste attitré du parquet de la capitale et de ses juges d'instruction, le jeune médecin ne cachait pas que c'est son goût pour les romans policiers et les thrillers qui, dans ses études à Louvain, qui l'attiraient dans cette voie.

Combien de centaines d'autopsies ne lui furent-elles pas confiées. Pas une cour d'assises ne se déroulait à Bruxelles sans l'intervention du Dr Bonbled, ainsi qu'à Nivelles.

(...)