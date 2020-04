L’Autriche et le Danemark vont le faire, l’Allemagne et l’Italie y songent.

Un débat mondial s’esquisse déjà sur le déconfinement, suscitant la crainte d’un relâchement chez près de quatre milliards de personnes, soit plus de la moitié de l’humanité.

L’Autriche a évoqué un assouplissement progressif de ses règles. La patrie de Mozart doit rouvrir ses premiers commerces mardi 14 avril, a annoncé le chancelier Sebastian Kurz. Les réouvertures doivent d’abord concerner les magasins de moins de 400 m2, ainsi que les commerces de jardinage et de bricolage. Les autres commerces doivent suivre le 1er mai, à l’exception de l’hôtellerie-restauration, qui pourra rouvrir par étapes à partir du 15 mai.

Le port du masque sera obligatoire dans tous ces commerces, comme dans les transports publics.

Le Danemark a annoncé que les écoles maternelles et primaires rouvriront après Pâques. De strictes règles d’hygiène seront maintenues. Enfants et adultes devront passer autant de temps que possible à l’extérieur tout en respectant la distanciation sociale et, au moindre symptôme, les enfants devront être confinés à la maison. Les autres mesures, comme la fermeture des restaurants et des bars, resteront en place jusqu’au 10 mai.

En République tchèque, jouer au tennis en plein air sera peut-être possible dès jeudi prochain. Les habitants pourront aussi se rendre dans certains commerces, comme des magasins de bricolage.

Du côté allemand, aucun relâchement n’est encore prévu, a déclaré la chancelière Angela Merkel. Toutes les mesures resteront en vigueur au moins jusqu’au 19 avril. C’est le cas aussi en Italie, où les autorités ont toutefois présenté un plan pour sortir graduellement du confinement.