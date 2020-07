"Ce sera un petit CNS, beaucoup moins de sujets sont sur la table que lors des précédents", avertit un politique de premier plan. Il n'empêche, le Conseil national de Sécurité de ce mercredi 15 juillet doit consacrer la phase 5 du déconfinement en Belgique.

Combien de supporters pourront se rendre dans les stades ? Combien de visiteurs les foires et salons pourront-ils accueillir ? Ces questions seront à l'ordre du jour. Les politiques devront décider si les événement en intérieur peuvent passer de 200 à 400 participants et si la limite en extérieur peut augmenter à 800 au lieu de 400 actuellement. Le ministre-président flamand Jan Jambon a déjà affirmé qu'il plaiderait en ce sens. Quelle que soit la décision, la "matrice événement" - un outil en ligne servant de référence aux autorités locales pour autoriser (ou non) ces activités - sera maintenue.

Il sera aussi question du nombre de convives acceptés lors des réceptions comme les mariages, qui pourrait passer à 100 (au lieu de 50 aujourd'hui).

D'autres dossiers plus ponctuels, comme la réouverture des jacuzzis et hammams, seront également débattus.

Lors de la précédente annonce, Sophie Wilmès avait signalé que les discothèques resteront fermées jusqu’au 31 août. "Vu la situation épidémiologique, pour les acteurs de la vie nocturne, les perspectives ne sont pas bonnes", confesse une source bien informée.

En plus d'officialiser la phase d'août, les responsables politiques comptent aussi rappeler les règles sanitaires en vigueur (port du masque, gestes barrières...) et aborder les perspectives de septembre.

Une conférence de presse se tiendra "très probablement".