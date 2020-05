La Première ministre Sophie Wilmès fait le point ce mercredi sur la deuxième phase de la sortie de confinement causé par le coronavirus. Voici les principales mesures.

Les autorités se sont réunies ce mercredi matin dès 9h pour établir un plan d'attaque à communiquer à la population pour la deuxième phase du déconfinement, qui commence ce lundi 18 mai.

"Après de longues semaines d’éloignement, nous avions besoin de ces retrouvailles pour nous remonter le moral et maintenir notre détermination dans la lutte contre le virus. L’obligation de garder ses distances ne nous a pas empêché d’être émus de profiter de ces moments simples et malgré tout intimes.", a lancé en mot d'introduction Sophie Wilmès, avant de préciser les mesures pour la phase 2.

La phase 2 repose principalement sur la reprise des cours mais les écoles maternelles resteront fermées. "Ce retour à l'école entraîne de l'excitation mais aussi de l'appréhension pour les enfants", a-t-elle ajouté.

Enseignement

"Sur base du rapport des experts du GEES, le CNS a pris la décision d’enclencher la phase 2 de notre plan de déconfinement à partir du 18 mai prochain. Celle-ci repose principalement sur la reprise progressive des cours pour certains élèves dans l’enseignement primaire et secondaire ; et ceci dans des conditions strictes d’organisation. Les maternelles resteront fermées pour le moment. L’enseignement supérieur , quant à lui, a déjà organisé sa fin d’année académique avec les autorités communautaires. Les règles générales ont déjà été présentées par les différentes Communautés mais les Ministres-présidents sont à votre disposition si vous avez encore des questions spécifiques. Ce retour à l’école entraîne à la fois de l’excitation et de l’appréhension chez nos enfants concernés", a annoncé la Première ministre.

Culture

Sophie Wilmès a enchaîné directement par un point sur la Culture, car "non seulement elle joue un rôle important dans notre société, mais elle représente aussi un pan important de notre économie".

"Les musées et les infrastructures d’intérêt culturel pourront ouvrir à nouveau leurs portes s’ils mettent en place une billetterie en ligne ou par téléphone, s’ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les effets de foule à l’intérieur de leur établissement. Je rappelle, par ailleurs, que les bibliothèques restent ouvertes aux mêmes conditions", a-t-elle lancé.

Economie

Au niveau de la vie économique, il a été décidé que les métiers de contact (comme les coiffeurs et les esthéticiennes par exemple) peuvent reprendre, sous certaines conditions, notamment :

- La prise de rendez-vous;

- Et le port d’un masque ou d’une protection couvrant le nez et la bouche pour le client et le personnel.

- Les distances de sécurité doivent aussi être respectées entre les clients.

Les marchés de maximum 50 échoppes pourront être organisés à nouveau avec l’accord des autorités locales, en sachant que :

- Les distances de sécurité doivent toujours être d’application.

- Un plan de circulation doit être instauré.

- Ici aussi, le port d’un masque et d’une protection couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour les commerçants et leur personnel et est fortement conseillé pour les clients.

Les infrastructures d'intérêt naturel comme les parcs animaliers pourront rouvrir.

Cependant, au niveau de l'Horeca, les café, restaurants, bars, attractions, plaines de jeu et autres espaces de convivialité restent interdits.

Sports

Pour ce qui concerne les activités sportives, "les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur et en club pourront reprendre à condition qu’ils se pratiquent en respectant les distances de sécurité et en présence d’un entraîneur". Quelques précisions:

- Les groupes ne peuvent pas dépasser les 20 personnes.

- Les clubs sportifs ne peuvent rouvrir qu’à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes.

Plus d'informations dans quelques instants.