La première phase débute ce lundi. Voici les évolutions au programme.

Déconfinement. Ce mot est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines et surtout depuis les dernières annonces du Conseil national de sécurité. Alors que nos vies sont chamboulées depuis la mi-mars, tout le monde entrevoit avec espoir et soulagement la fin du tunnel. Mais la partie n’est pas gagnée pour autant, et le retour à une vie normale n’est pas pour demain, ni même après-demain.

Penchons-nous d’abord sur ce qui ne changera pas ce lundi. Seuls quelques commerces permettant de fournir du matériel nécessaire à la confection des masques viendront s’ajouter à la liste de ceux restés ouverts depuis le début du confinement. Pour les autres, il faudra donc attendre une semaine encore (voir par ailleurs). En ce qui concerne l’Horeca, les événements en tous genres et les écoles, ce sera évidemment le statu quo.

Un sujet plus sensible sur lequel plusieurs partis politiques se sont écharpés, ce sont les interactions sociales des Belges. Ce lundi, 47e jour de confinement, il ne sera pas encore question d’aller rendre visite à sa famille, ni de se rassembler en petit nombre. La fête des Mères sera donc bien triste cette année pour beaucoup de familles.

Petite éclaircie tout de même, il sera dorénavant autorisé d’aller se balader ou de faire du sport avec deux personnes ne vivant pas sous le même toit, à condition de toujours respecter les distances de sécurité. " Il sera également permis de pratiquer d’autres activités sportives à l’air libre et sans contact. Si ces activités nécessitent une infrastructure, il n’en demeure pas moins que l’accès aux vestiaires et aux douches communes ainsi qu’aux cafétérias reste interdit ", rappellent les autorités. On parle par exemple du golf, du kayak ou encore du tennisL

Une manière de s’aérer l’esprit pour certains, tandis que d’autres reprendront progressivement le chemin du travail. Attention, il ne s’agit pas de l’ensemble des entreprises, mais seulement de celles où le télétravail n’est pas possible. Si celui-ci peut être organisé, il doit rester la norme. " Il sera permis de pallier l’impossibilité de respecter les distances de sécurité dans une entreprise par le biais du respect d’une série de recommandations sanitaires, dont le port du masque. En ce qui concerne l’organisation du travail, le Groupe des Dix a adopté un guide général de bonnes pratiques qui servira de base à des accords sectoriels ou en entreprise à conclure. Il sera ainsi une référence pour un redémarrage économique progressif dans des conditions saines et sûres pour toutes et tous. "

Une chose est donc sûre, le Covid-19 est très loin d’être un mauvais souvenir. Le virus restera une réalité pour tous durant de longs mois, et cette phase 1a du déconfinement n’est qu’une première - petite - étape qu’il conviendra de respecter tout autant que le confinement. Il en va de la santé de tous, et, surtout, du respect du planning prévu.

Un planning de déconfinement ou le traçage (ou tracing) aura une place importante. Dès ce lundi, une phase de test sera mise en place. On ne parle pas encore d’une application dont les contours restent encore très flous et pour laquelle rien n’est décidé, mais bien d’un service téléphonique permettant à une équipe de 805 personnes de retracer les déplacements des personnes fraîchement testées positives. Le but sera ainsi de prévenir toutes les personnes qui auraient eu un contact rapproché d’au moins un quart d’heure avec une personne infectée. Tout cela pour limiter au maximum de nouvelles contagions et contenir le virus dans une société qui va retrouver peu à peu ses libertés, avec les contacts humains que cela engendre. En ce qui concerne l’application, il faudra une décision politique commune pour l’utiliser à grande échelle, ce qui ne semble pas gagné, Belgique oblige.