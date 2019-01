Marie-Martine Schyns: "Idéalement, le décret devrait disparaître !"

"Idéalement, on devrait pouvoir se passer du décret inscriptions. Le vrai problème à régler est de créer suffisamment de places. S’il y avait assez de places attractives, le décret deviendrait inutile et pourrait disparaître. On sait qu’on doit agir sur l’attractivité des places et on y travaille. Il y a assez de place pour tout le monde. Mais on sait qu’on doit encore faire des efforts. Par ailleurs, au moins quatre nouvelles écoles verront le jour sur la zone de Bruxelles pour la rentrée prochaine. Ça devrait permettre de détendre un peu la situation."

Françoise Bertieaux: "Je comprends ces parents"

"Je trouve dramatique que des parents doivent déménager pour pouvoir inscrire leur enfant dans l’école de leur choix. On constate qu’il y a des écoles dont les parents ne veulent pas et c’est légitime. Tous les parents veulent pouvoir inscrire leur enfant dans l’école qui lui convient le mieux ! Ce qu’il faudrait surtout, c’est travailler à améliorer les écoles dont personne ne veut."