Les fédérations qui ont émis des recommandations aux clubs concernant les cotisations sont minoritaires.

Au sortir d’une année Covid où les parents ont payé une cotisation complète malgré l’arrêt prématuré des compétitions, certaines fédérations ont soumis des recommandations aux clubs. C’est le cas de la Belgium Rugby. Les cotisations des joueurs ont été facturées avec une ristourne de plus ou moins 25 % par les fédérations régionales de la LBFR et Rugby Vlaanderen. De plus, les cotisations fédérales aux clubs ont été facturées à 100 % et payées par les clubs en solidarité avec le budget des équipes nationales de rugby. En volley-ball, la fédération a imposé le retour à une cotisation normale cette saison, sans indexation, "et les joueurs ont été remboursés pour leur cotisation de l’année passée même si une minorité de clubs ne l’a pas fait. Certains clubs ont en effet laissé le choix aux parents de payer ou non. J’ose espérer que tous les clubs ont fait des gestes significatifs pour leurs affiliés car la fédération a remboursé les cotisations auprès des clubs, le tout sachant que les clubs ont aussi reçu une prime de la commune de 50 euros par joueur", souligne Bernard Valentin, responsable de la communication au sein de la FVWB.



(...)