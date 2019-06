Les écologistes ont pris acte du retrait du cdH du processus de formation des majorités aux différents niveaux de pouvoir.

De leur côté, ils continueront à répondre favorablement aux initiatives que prendront les informateurs fédéraux et régionaux dans le cadre de leur mission actuelle, ont-ils indiqué après l'annonce des centristes. "Les co-présidents d'Ecolo prennent acte de la décision du cdH de se mettre dès à présent totalement hors jeu de tous les contacts préalables à l'ouverture éventuelle de négociations pour la formation de gouvernements régionaux à Bruxelles comme en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles et au fédéral. Pour ce qui le concerne, le parti Ecolo continuera à répondre favorablement aux éventuelles initiatives que prendront, dans le cadre de leur actuelle mission, les informateurs royaux au fédéral et les informateurs régionaux, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles", ont-ils indiqué mercredi.

Du côté du PS, on ne souhaitait pas commenter mercredi une décision "propre au cdH". Les socialistes continuent leurs consultations dans les Régions.