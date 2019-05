Défi a fait de la santé l’un des sujets majeurs de son programme. “On a l’un des systèmes de santé les plus performants du monde. Et pourtant, on commence à relever une vraie précarisation. Les gens doivent attendre de plus en plus longtemps avant d’avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Il a une raréfication des généralistes dans une série de provinces rurales”, souligne François De Smet.

“On veut l’arrêt du numérus clausus. Il y a une dimension communautaire, car la clé de répartition des numéros inami (60 pour la Flandre-40 pour les Francophones) est totalement arbitraire. Mais à quoi ça rime de limiter l’offre médicale et le nombre de médecins ! On demande un cadastre des médecins pour voir par spécialisation où il en manque et combien.”

Défi veut aussi limiter le ticket modérateur à 300 € par an pour les revenus les plus modestes. Il s’agit du montant restant à charge de la personne après l’intervention de sa mutuelle. “Une personne aux revenus de moins de 19.000€ par an ne devrait pas payer plus de 300 € en soins de santé chaque année.” Le financement serait assuré par une lutte contre la grande fraude fiscale et une “taxation modérée des revenus du patrimoine.”