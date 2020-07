C'est sûrement l'un des secteurs les plus frappés par la crise sanitaire et ses mesures restrictives. Le secteur de la nuit a été contraint de fermer ses portes en mars dernier et selon les dernières directives données par le Conseil National de Sécurité, elles devraient rester closes jusqu'au mois de septembre.

Et mis à part un premier contact établi avec le ministre Ducarme la semaine dernière, le monde de la nuit, constitué des bars de nuit, des night-clubs et des discothèques, ne sait toujours pas quand ni dans quelles conditions précises il pourra repartir. Et la situation devient urgente, autant financièrement que socialement, après six mois d'arrêt complet, une période qui va laisser des traces et provoquer de nombreuses faillites car les coûts fixes (via les charges locatives) ne sont pas, eux, confinés.