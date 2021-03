"Dégouté par toute cette mascarade", "L’Horeca va vraiment galérer pour se remettre à niveau": en colère, les restaurateurs wallons craignent pour leur avenir Belgique M.B. , Océane Trombetta et Florian Ducobu © AVPRESS/Tonneau/Trombetta

Alexis Vafidis, Gregory Dinoir et Éric Fernez ont tous les trois vu leur établissement fermer à cause de la crise. Ils sont en colère mais ils sont surtout inquiets pour leur avenir, malgré l'annonce d'une éventuelle réouverture en mai. Depuis plusieurs mois déjà, Alexis Vafidis, patron de la Cafétaria à Liège (rue Pont d’Avroy), restaurant bien connu des Liégeois, milite pour la réouverture des bars et des restaurants, au sein du collectif Wallonie Horeca… Mais depuis l’annonce du 5 mars dernier, le dégoût est plus grand encore à l’égard des mesures qui touchent de plein fouet sa profession. Aujourd’hui, il survit… comme sa vingtaine d’employés. (...)