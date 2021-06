De nombreux Belges se penchent sur les modalités de leur départ en vacances. À partir du 1er juillet, le pass sanitaire sera reconnu pour les déplacements intra-européens.

Bémol : les règles et exigences de vaccination et testing varient fortement d’un pays à l’autre et la situation (zones rouges, orange, vertes) est mouvante. "On a mis dans nos dernières recommandations que, pour être considéré comme pleinement vacciné, il fallait deux doses et 14 jours. Mais c’est un maximum et les États membres peuvent descendre à deux doses et une semaine, deux doses, une dose même ", nous indique Didier Reynders, commissaire européen (Justice). " Je conseille à chacun de bien vérifier les règles du pays dans lequel il se rend avant le voyage."

(...)