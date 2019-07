Comme on a pu le lire dans La DH du dimanche, la princesse Stephanie de Windisch-Graetz s’est éteinte le 12 juillet dernier à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.

En plus d’être princesse autrichienne, la défunte était l’arrière-petite-fille de la princesse Stéphanie de Belgique (d’où son prénom), deuxième fille du roi Léopold II et de la reine Marie Henriette. Stephanie de Windisch-Graetz était en outre une descendante de l’empereur François Joseph et de l’impératrice Sissi puisque sa grand-mère l’archiduchesse Elisabeth-Marie était leur petite-fille. Ses obsèques ont eu lier hier en l’église Saint-Jacques sur Coudenger en compagnie du prince Laurent mais aussi de Delphine Boël et de son mari.