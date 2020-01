Désormais reconnue comme sa fille par l’ancien Roi, l’artiste uccloise ne l’est toujours pas sur le plan légal.

Après bientôt sept années de procédures judiciaires l’opposant au roi Albert II, Delphine Boël a donc obtenu gain de cause avec le communiqué laconique, voire glacial et agressif selon certains analystes, de l’ancien Souverain, lundi soir : les tests ADN effectués ces derniers mois confirment que le roi Albert II est bel et bien le père biologique de l’artiste uccloise.

Du moins sur le plan officieux.