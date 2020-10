Dans un arrêt, dont la RTBF a pris connaissance, la cour d'appel de Bruxelles annonce avoir statué en la faveur de Delphine Boël. La fille de l'ancien roi Albert II devient officiellement princesse de Belgique.

Elle peut donc changer de nom et prend celui de son père, de Saxe-Cobourg-Gotha. Ses enfants, Joséphine et Oscar deviennent également princesse et prince de Belgique et leur patronyme sera précédé de SAR ou "Son Altesse Royale".

La dernière audience concernant la demande de reconnaissance de paternité du roi Albert II vis-à-vis de Delphine Boël a eu lieu le10 septembre dernier.

En janvier, Albert II avait confirmé, par la voix de son avocat, qu'il était bien le père biologique de Delphine Boël, tests ADN à l'appui.