"Le PS n’est pas contre les nouvelles technologies. Nous voulons simplement un avenir numérique au service des gens et des citoyens. Pas un avenir fait pour enrichir ceux qui sont déjà milliardaires", réagit mardi le député Maxime Hardy en défense de son président. "Magnette a voulu ouvrir le débat sur les conditions de travail dans l’e-commerce", précise le porte-parole du président socialiste.

À quelques jours des négociations fédérales, cette sortie donne l’impression que Magnette cherche à nouveau à tirer sur les fils de la Vivaldi, comme il l’avait fait avec sa sortie sur la vaccination obligatoire des soignants en novembre et lors du conclave budgétaire d’octobre. "À première vue, je ne pourrais pas dire que la sortie de Magnette découle d’une stratégie volontaire", nuance Pascal Delwit, politologue à l’ULB. "L’interview a le mérite de poser le débat à l’aune de plusieurs éléments : l’e-commerce développe l’emploi à faible compétence attendue, il contribue très fortement à la dégradation de l’environnement et c’est un secteur de faible protection des travailleuses et des travailleurs. Ce sont plein de portes d’entrée pour animer le débat. Reste à voir si le débat va s’animer là-dessus."