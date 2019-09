Deux Brabançons et deux Namurois ont été placés sous mandat d'arrêt dans le cadre du démantèlement d'une vaste organisation criminelle, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon.

Deux opérations policières d'envergure ont été menées lundi et jeudi par les équipes de la police judiciaire fédérale du Brabant wallon, en vue de démanteler une organisation criminelle impliquée dans une vaste fraude aux accises sur les carburants et les alcools, un trafic de véhicules et du blanchiment d'argent.

Seize perquisitions simultanées ont été effectuées lundi et deux autres jeudi. Il a parallèlement été procédé à treize interpellations. Quatre mandats d'arrêt ont été décernés à charge d'un Brabançon domicilié à Waterloo, d'un autre résidant en Brabant wallon et de deux Namurois. Les inculpés sont nés en 1958, 1960, 1985 et 1990.

L'opération a mobilisé une centaine de policiers, issus principalement de la police judiciaire fédérale du Brabant wallon, mais également des services de police judiciaire de Mons, Namur et Charleroi, ainsi que des policiers de toutes les zones de police du Brabant wallon et de l'agglomération bruxelloise. Les services de police ont également bénéficié de la collaboration active des agents de l'administration des douanes et accises.

Les perquisitions ont permis la saisie de nombreux documents, de matériel informatique et de téléphonie, de véhicules de standing et de collection. De nombreux objets de luxe tels que des motos, des vins, des montres et des articles de maroquinerie ont également été découverts.

"Cette opération, longuement et minutieusement préparée, a nécessité une capacité policière importante et une collaboration étroite entre les services de police, les autorités judiciaires et les services des douanes et accises. S'il s'agit d'un moment clé de l'enquête, il ne s'agit pas pour autant d'un point d'orgue. De nombreux devoirs d'enquête restent encore à effectuer", commente une porte-parole du parquet brabançon.

Le montant de la fraude est estimé annuellement à plusieurs millions d'euros, depuis 2017.