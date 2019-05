Ce lundi, la Stib a annoncé suivre l'exemple de De Lijn à la gare du Nord en déplaçant ses arrêts. La cause? Les conditions d'hygiène déplorables et l'insécurité qui régneraient dans la gare bruxelloise. Invités sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL, Philippe Close (PS) et Denis Ducarme (MR) sont revenus sur la situation problématique qui inquiète les commerçants, les riverains mais également les milliers de personnes qui transitent par la gare tous les jours.

Assumant une "responsabilité collective", le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a admis qu'une solution devait être trouvée rapidement. "Je veux retrouver la quiétude, ce qui se passe dans cette gare du Nord est inacceptable", a reconnu le bourgmestre. Mais si les deux hommes se rejoignent sur ce point, ces derniers ne semblent pas d'accord sur les moyens à adopter pour y arriver. Pour Denis Ducarme, la création d'un nouvel espace d'accueil n'est pas une option. "Je ne veux pas que Bruxelles devienne un calais bis, je ne veux pas créer un appel d'air pour les transmigrants, a insisté le ministre. Bruxelles a déjà assez de problèmes".

Le libéral craint, en effet, qu'en laissant la situation se développer de la sorte les migrants soient de plus en plus nombreux à venir en Belgique sans suivre les démarches légales. "Nous souhaitons que les personnes qui arrivent sur le territoire, demandent l’asile et respectent les règles", explique Denis Ducarme.