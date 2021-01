Denis Ducarme nous explique pourquoi il s’investit encore autant alors qu’il n’est plus ministre en charge des Indépendants.

On le connaît impulsif. Alors forcément, quand Paul Magnette le titille dans une interview publiée samedi matin dans l’Écho en parlant de lui et de David Clarinval comme les Dupond et Dupont, Denis Ducarme sort les crocs. Sur Twitter, la réponse de l’ancien ministre des Indépendants n’a pas traîné : "Défendre la réouverture des coiffeurs, professionnels de l’esthétique, de l’Horeca, à genoux, serait incongru… Quel bayadère de carnaval quand même ce Paul Magnette", a réagi le poids lourd du MR faisant ainsi référence au capitaine Haddock.

(...)