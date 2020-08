Le confinement est terminé depuis longtemps, mais le coronavirus n’a pour autant pas desserré son étreinte sur les commerçants et indépendants, qui connaissent de sérieuses difficultés (voir encadré). Christine Mattheeuws, présidente du Syndicat neutre des indépendants (SNI) rencontrait ce jeudi matin le ministre des Indépendants, Denis Ducarme. Ces deux-là se sont vus à plusieurs reprises depuis le début de la crise. La présidente historique du SNI, dont la voix est très écoutée par le gouvernement, s’est rendue au sommet de la tour du ministère, avenue de la Toison d’or, avec sous le bras des revendications : annulation du paiement des cotisations sociales pour la période de fermeture obligatoire, accompagnement des jeunes entrepreneurs ou un meilleur accès au crédit. Elle glisse au passage une série de commentaires quant à l’action du gouvernement. Des critiques formulées avec le sourire… mais formulées quand même. "Je suis au SNI depuis 24 ans et c’est la première fois que j’ai peur. On nous dit : faites attention à ceci, ne faites pas cela. N’est-ce pas le moment de dire : si vous respectez les règles, allez-y, consommez, sortez ! Ce n’est pas le moment d’épargner ! Maggie De Block a dit ‘Restez dans vote kot.’ Il est temps de dire l’inverse : sortez de votre kot", réclame Christine Mattheeuws, qui regrette que "les gens (aient) peur de sortir, peur de consommer". Elle pointe du doigt le "travail des virologues, pour ne pas citer Marc Van Ranst" qui ne prend pas assez en compte "l’aspect économique".