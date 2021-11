Un mauvais signal de la ministre, selon Ducarme.

Cette semaine, Annelies Verlinden est en voyage aux USA pour rencontrer entre autres le Secrétaire général à la Sécurité intérieure et différents représentants de services de sécurité américains. Un périple qui en étonne plus d’un au regard de la situation particulièrement tendue entre les syndicats de police et la ministre de l’Intérieur.

C’est le cas du député fédéral Denis Ducarme qui estime que le timing est mal choisi. "Il est très surprenant de voir Mme Verlinden faire ce voyage alors que les policiers sont au bout du rouleau et qu’ils produisent des actions extrêmement importantes dans le pays", commente le libéral.